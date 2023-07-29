Глава World Aquatics усомнился в пользе изоляции российских спортсменов

Глава Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам усомнился в пользе изоляции российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Yonhap.

© Lenta.ru

«Если мы продолжим держать их в изоляции, это будет нехорошо для нас, World Aquatics. И для них тоже. И, возможно, если они будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится в сторону мира», — отметил Аль-Мусаллам.

27 июля министр спорта Олег Матыцин высказался о шансах россиян на участие в летних ОИ 2024 года. Он утверждал, что в этом вопросе еще не все потеряно. По его мнению, страна все же поучаствует в соревнованиях.

«Под каким флагом? Российским», — добавил он.