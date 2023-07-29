Американка Ледеки побила рекорд Фелпса

Американская пловчиха Кэти Ледеки побила рекорд соотечественника Майкла Фелпса по числу побед в индивидуальных заплывах на чемпионатах мира.

29 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) 26-летняя спортсменка выиграла соревнования на дистанции 800 метров вольным стилем.

Эта золотая медаль стала для американки 16-й в индивидуальных стартах. Она обошла по данному показателю Фелпса, который в 2016 году завершил карьеру с 15-ю победами на мировых первенствах.

Ледеки – семикратная олимпийская чемпионка и 20-кратная чемпионка мира. Всего за карьеру она установила более десяти мировых рекордов.