Венгерские саблистки стали чемпионками мира по фехтованию

Сегодня, 30 июля, венгерские саблистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях чемпионата мира, который проходит в Милане. Венгерский женский квартет в составе Лизы Пустаи, Катинки Баттаи-Шугар, Луки Суц, Анны Мартон в финале обыграл французских саблисток со счётом 45:38.

В составе сборной Франции выступали Манон Апети-Брюне, Сара Бальзер и Каролин Квероле, и на старте встречи француженки вышли вперёд, после пятого боя ведя в счёте 25:17. Но венгерские тренеры сделали замену, и Анна Мартон, которая вышла на шестой бой вместо Луки Суц, одержала победу в нём 11:5. Оставшиеся три встречи саблистки Венгрии также выиграли, и в итоге счёт стал 45:38.