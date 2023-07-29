Украина потребовала лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

«Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу и немедленно отстранить её от участия в соревнованиях под эгидой FIE.



В своих личных аккаунтах спортсменка демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии», — говорится в сообщении украинской федерации в социальных сетях.