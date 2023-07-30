На Украине потребовали отстранить саблистку из РФ за фото с братом

Украинская федерация фехтования потребовала дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Об этом сообщает РБК.

© Социальные сети Анны Смирновой

Смирнову потребовали дисквалифицировать из-за фото в соцсетях, где она стоит рядом со своим братом, одетым в военную форму.

«В своих личных аккаунтах в соцсетях спортсменка демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии», - заявили в украинской федерации фехтования.

Соответствующее письмо представители украинской федерации направили в Международную федерацию фехтования (FIE).

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан после поединка на чемпионате мира отказалась пожать руку Смирновой.

FIE 27 июля дисквалифицировала Харлан. Однако затем исполком FIE приостановил дисквалификацию. Харлан допустили к командному турниру на чемпионате мира, решающем для квалификации на Олимпийские игры- 2024.