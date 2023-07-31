Стало известно, во сколько обойдется организация российского аналога Олимпиады

Проведение Всемирных игр дружбы обойдется государству в 8,3 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Соревнования должны принять Москва и Екатеринбург с 15 по 29 сентября 2024 года. В их программу войдут 27 видов спорта – 22 олимпийских и 5 неолимпийских.

Отмечается, что Министерство спорта подсчитало, что на Всемирные игры придется потратить 8,3 млрд рублей: 3,3 млрд из них возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а все остальное — из других источников.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже. На данный момент достоверно неизвестно, примут ли в них участие российские спортсмены.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.