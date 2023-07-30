Харлан в составе сборной Украины осталась без медалей на ЧМ

Саблистка Ольга Харлан в составе сборной Украины не смогла завоевать медаль на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

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Представительницы Украины в противостоянии за бронзовые медали уступили национальной команде Южной Кореи со счетом 32:45. Харлан проиграла в двух поединках, а одну схватку выиграла в один укол.

27 июля Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала ЧМ. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия, без которого бой считается незавершенным, и покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту.

Российская саблистка ушла только после переговоров с официальными лицами. Позже Харлан дисквалифицировали и не допустили до боя 1/16 финала. 28 июля исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинки.

По словам министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит Харлан дополнительную олимпийскую лицензию для участия в Играх 2024 года, если она сама не сможет пробиться туда.