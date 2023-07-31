Юный гений плавания из Румынии провалил чемпионат мира

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить людей, которые поддерживали меня, которые смотрели чемпионат мира. Теперь я узнал, насколько важна ваша поддержка в не столь радужные времена.



Сейчас у меня есть лучшая возможность передать молодым людям и детям, которые следят за мной, что нет никакой магии, есть только тренировки, постоянные усилия для достижения цели. Я действительно хочу быть полноценным спортсменом, который знает, как справляться со взлётами и падениями в карьере. Я считаю, что этот опыт делает меня сильнее.



Это был самый напряжённый год в моей жизни, от мирового рекорда до Фукуоки. Это был хаотичный, странный год. Но он многому меня научил.



У меня есть два варианта, как я это вижу. Первый: я позволяю тому, что случилось, деморализовать меня и удерживать на месте. Или я позволяю тому, что случилось, мотивировать меня. Конечно, я выберу второй вариант. Я люблю то, что делаю. Это спорт, это реальный мир, у меня нет возможности всегда побеждать, извините, если вы ожидаете чего-то ещё.



Я хотел бы закончить цитатой Эрла Найтингейла: «Никогда не отказывайтесь от своей мечты только потому, что вам понадобится время, чтобы прикоснуться к ней. Время всё равно проходит».



И я завершаю турнир с чем-то необычайно ценным для себя. Я очень мотивирован, я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Мне нужно взять отпуск сейчас, позаботиться о своём теле и психике, но я не могу дождаться возвращения к тренировкам. Я хочу снова стать самым быстрым пловцом в мире, лучшим, потому что я чувствую себя сильнее, чем когда-либо».