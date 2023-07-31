Радимов призвал российских спортсменов отказаться от участия на Олимпиаде из-за риска унижения

В ближайшее время Fan ID будет введен на матчах Кубка России, сообщил телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, на этом настаивают сотрудники минспорта и ФСБ. На данный момент решается вопрос об организации нововведения, чтобы паспорт болельщика требовался для посещения матчей с участием команд РПЛ. Рассматривается вариант создания отдельного правого акта для введения Fan ID на матчи Кубка России по упрощенной системе.

На прошлой неделе генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг информацию об обращении МВД с инициативой расширить действие Fan ID и ввести его на матчах Пути РПЛ Кубка России.