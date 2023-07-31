«Такая несправедливость, что меня просто прорвало». Ольга Харлан — о дисквалификации на ЧМ

«Я выставила саблю, чтобы она по ней ударила. Что ей сказала? Сообщила, что не буду жать ей руку. А потом судья мне сказал: «Всё, иди!» Я ушла.



Когда меня позвали в технический департамент, где они писали протесты и так далее, я пришла с саблей и сказала: «Могу пойти и дать ей саблю». А она сидит там. Соревнования идут, а их коалиция осознанно это делает. Она только пешка. Я объяснила, что могу пойти с саблей на дорожку и протянуть ей, если она по ней ударит. Говорю: «У вас принципиальная позиция, и у нас принципиальная позиция». Мне сказали: «Если ты не пожмёшь руку, то будет чёрная карточка». Говорю: «Я не буду жать руку, и вы не можете мне дать чёрную карточку». Они говорят: «Нет, мы можем!» Говорю: «Это невозможно!»



Со мной были главный тренер сборной Наталья Конрад и президент федерации Михаил Ильяшев. Они не вставали вообще, сидели там до последнего. Мы надеялись, что они изменят решение, вели переговоры и пытались доказать свою позицию. Я не одна была. И когда увидела на экране, что всё, до свидания, собрала свои вещи и ушла, а дальше было то, что было. Потом было очень тяжело.



Рыдала и кричала — вот что я делала. Около меня сидела моя команда, сидели девушки-рапиристки. Люди не могли зайти в бокс, потому что там такое творилось. Я была в истерике, была на грани нервного срыва, мне кажется. Это такая несправедливость, что меня просто прорвало. У меня была до сих пор такая злоба за то, что они сделали», — приводит слова Харлан «Суспільне Спорт».