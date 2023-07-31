Медведев высказался о скандале на ЧМ по фехтованию

Заместитель председателя Совета Безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал скандал с украинской саблисткой Ольгой Харлан , которая отказалась пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой . По его словам, в Средние века за такое отрубали голову, «а у нас четвертовали».

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», – заявил он.

27 июля во время чемпионата мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Вместо этого Харлан выставила остриё сабли в сторону соперницы, чтобы та не смогла подойти для рукопожатия. При этом отказ от рукопожатия нарушает регламент соревнований по фехтованию – пока стороны не пожали друг другу руки, соревнование не может считаться завершённым. В ответ на действия Харлан судьи приняли решение дисквалифицировать украинку за неспортивное поведение, однако это решение было отменено позже.