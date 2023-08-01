В Минспорте рассказали об отношении к нейтральному статусу российских олимпийцев

Министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Известиям» ответил на вопрос о возможном участии российских атлетов на Олимпийских играх в Париже без национальных атрибутов — флага и гимна.

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По его словам, для полного ответа на этот вопрос необходимо дождаться решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске или недопуске российских атлетов.

«Я не сторонник гадать. Давайте понаблюдаем, каким будет финальное решение МОК. Тогда уже и будем давать оценки и уже соответствующим образом отвечать на это», — заявил Матыцин.