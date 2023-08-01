Глава World Athletics: мы сохраняем недопуск россиян к соревнованиям

«Мы были предельно ясны. Решение, которое принял совет, которое мы считаем лучшим в интересах спорта, остаётся прежним.



В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях это лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем его отстаивать, если потребуется. Если же из-за всех происходящих событий нам придётся его изменить, то, конечно, мы это сделаем», — цитирует Коу «РИА Новости Спорт».