Глава World Athletics: мы сохраняем недопуск россиян к соревнованиям
Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что организация сохраняет запрет на участие российских и белорусских атлетов в международных турнирах.
«Мы были предельно ясны. Решение, которое принял совет, которое мы считаем лучшим в интересах спорта, остаётся прежним.
В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях это лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем его отстаивать, если потребуется. Если же из-за всех происходящих событий нам придётся его изменить, то, конечно, мы это сделаем», — цитирует Коу «РИА Новости Спорт».
World Athletics в марте 2022 года отстранила российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Организация последовала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее аналогичные санкции были наложены международными федерациями в различных видах спорта.
Международный олимпийский комитет 25 января объявил о возможном допуске российских спортсменов к квалификации на Игры-2024 в нейтральном статусе.