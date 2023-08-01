Глава НОК Латвии высказался против участия России и Беларуси в Олимпийских играх

«Пока российские солдаты участвуют в СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), лично я считаю, что Россия и Беларусь не могут участвовать в Олимпиаде. Нейтральный флаг никак не меняет статус стран, потому что ни один спортсмен не может подготовиться к Олимпийским играм без поддержки страны. В России спорт и политика определённо идут рука об руку», — приводит слова Букса Inside the Games.