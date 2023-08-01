Матыцин анонсировал пропуск Россией командных соревнований на ОИ-2024

«Объективно в части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе. Прежде всего речь о командных видах.



А по другой части видов спорта мы видим, что международные федерации допускают россиян до соревнований, которые являются квалификационными или отборочными», — заявил Матыцин.