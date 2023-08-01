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В Минспорта заявили о пропуске командных соревнований ОИ-2024 в Париже

Министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что часть соревнований в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже будет недоступна для россиян даже в случае допуска со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Матыцин анонсировал пропуск Россией командных соревнований на ОИ-2024
© РИА Новости

По его словам, российские атлеты не будут представлены в командных видах спорта из-за пропуска квалификационных турниров.

«Объективно в части видов спорта россияне уже не смогут принять участие в олимпийской программе. Прежде всего речь о командных видах.

А по другой части видов спорта мы видим, что международные федерации допускают россиян до соревнований, которые являются квалификационными или отборочными», — заявил Матыцин.

Парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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