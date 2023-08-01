Украинская саблистка рассказала о последствиях инцидента с россиянкой на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о последствиях инцидента с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Ее слова приводит Tribuna.com.

Спортсменка заявила, что была готова к завершению карьеры после дисквалификации за отказ жать руку сопернице. Она подчеркнула, что не жалеет о своем поступке.

«Я понимала, что риски большие. Я верила в то, что все-таки дадут возможность ударить саблями — и на этом закончится», — добавила Харлан.

Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. После поединка одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.