Украинская саблистка рассказала о последствиях инцидента с россиянкой на ЧМ
Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о последствиях инцидента с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Ее слова приводит Tribuna.com.
Спортсменка заявила, что была готова к завершению карьеры после дисквалификации за отказ жать руку сопернице. Она подчеркнула, что не жалеет о своем поступке.
«Я понимала, что риски большие. Я верила в то, что все-таки дадут возможность ударить саблями — и на этом закончится», — добавила Харлан.
Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. После поединка одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.
28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024 после дисквалификации с чемпионата мира. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.