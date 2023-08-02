Социальные сети Плющенко: хотим открыть школы по фигурному катанию в Китае

У Евгения есть своя школа в Москве.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своих планах. Он собирается открыть школы по фигурному катанию в Китае.

«Я приехал сюда с миссией — не просто выступить в моих шоу, а у меня здесь ещё будут мастер-классы. Я хочу посмотреть китайских спортсменов.

В будущем у нас грандиозные планы – открыть мои школы в Китае. И будут они называться Angels of Plushenko», — цитирует Плющенко «РИА Новости Спорт».

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», возглавляемая двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, основана в 2017 году. С 2021 года она функционирует в собственном спортивно-оздоровительном комплексе в Горках-10 в Московской области.