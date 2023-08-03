Никита Нагорный рассказал, что впервые задумался о завершении карьеры

«Сейчас от меня будет немного демотивации, но это крик души. Недавно я впервые словил чувство бесполезности в зале… Всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда завершать профессиональную карьеру! И, если не ошибаюсь, сейчас впервые я чувствую этот сигнал…



Где-то рядом стучится новый этап моей жизни… Однако сейчас я не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже», – написал Нагорный в своём телеграм-канале.