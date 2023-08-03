Никита Нагорный рассказал, что впервые задумался о завершении карьеры

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный поделился мыслями о возможном завершении карьеры.
«Сейчас от меня будет немного демотивации, но это крик души. Недавно я впервые словил чувство бесполезности в зале… Всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда завершать профессиональную карьеру! И, если не ошибаюсь, сейчас впервые я чувствую этот сигнал…
Где-то рядом стучится новый этап моей жизни… Однако сейчас я не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже», – написал Нагорный в своём телеграм-канале.
На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Никита Нагорный завоевал золото в командном многоборье, а также бронзу в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.