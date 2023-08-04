В художественной гимнастике стартует главная битва года

В Минске будут состязаться лучшие спортсменки России и Беларуси. Справится ли Лала Крамаренко с Алиной Горносько?

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Противостояния ждали целый год!

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Фанаты художественной гимнастики больше года ждали битвы, которая разразится на II Играх СНГ в Минске – между лидерами сборных России и Беларуси. После того как наши страны лишились права выступать на международных стартах, было понятно, что мировые звёзды не будут соревноваться с нашими спортсменками. Однако отстранение двух сильнейших школ давало надежду, что мы вместо мировых турниров будем периодически наблюдать за противостоянием лидеров России и Беларуси.

Но на удивление старты, где участвуют звёзды двух сборных, – большая редкость. Последняя подобная схватка была год назад. В мае 2022 года Алина Горносько в Дубае выиграла у Лалы Крамаренко, Дины и Арины Авериных главную медаль в личном многоборье. А ещё Алина одержала три победы в отдельных видах. Правда, баллы за ленту были пересмотрены, и уже после окончания турнира золото в финале с лентой вручили Лале Крамаренко.

Позднее в июле прошёл турнир в Минске, и там Алина вновь выиграла у лидеров сборной России в личном многоборье. Правда, Дина Аверина на опробовании получила травму, но Крамаренко была в хорошей форме.

И после этого лидеры сборных больше не встречались. То одни выступали, то другие. На турниры в Россию, где выступали лидеры нашей сборной, не привозили ведущих спортсменок Беларуси, а на турниры в Минске не посылали лучших гимнасток России. С чем это связано, можно только догадываться.

А что с Авериными?

Факт в том, что сёстры Аверины после введения ограничений от FIG заметно сбавили обороты и уделяют больше внимания здоровью и мастер-классам. Алина Горносько же продолжала выступать, где только могла, и завоёвывать медали почти без конкуренции. Дину и Арину тоже можно было увидеть на турнирах, были и удачные выступления, но то одна, то другая снималась либо выступала не в полном формате, объясняя это незалеченными травмами. В Минск на Игры СНГ приедет только одна из сестёр – Арина.

В период смуты безоговорочным лидером и главной звездой сборной России стала Лала Крамаренко. Но год не прошёл гладко и для неё.

Отец Лалы рассказал, что после череды еженедельных турниров и концертов на одном из стартов Лала выступала на обезболивающих, поскольку у неё обнаружили гематому в костно поясничном отделе. После этого Крамаренко пропустила несколько важных стартов. А её возвращение зрители увидели совсем недавно на Летнем Кубке, который прошёл в формате контрольной тренировки сборной и отбора на турнир в Беларуси, где отрыв от подруг по команде получился приличным. Похоже, Лала подтянула форму и в Минске планирует наконец-то взять реванш у Алины Горносько.

Новое лицо в сборной России

Третьей гимнасткой в составе российской команды станет Анна Попова.

После того как Дина и Арина стали появляться на помосте всё реже, больше шансов получили другие спортсменки. Пока про Анну не так много говорят, но те, кто пристально следит за миром гимнастики, знают, что Аня ещё совсем юной попала в Новогорск под крыло лучших тренеров и росла вместе со звёздами. Сестёр Авериных она называет кумирами, и на некоторых турнирах ей уже удавалось их обходить. Как говорится, дуб вырос среди дубов.

Опережала Попова и Лалу Крамаренко. Например, на чемпионате России в феврале 2023-го она выиграла золотую медаль в главной дисциплине многоборья. Правда, до сих пор непонятно, как именно это произошло, учитывая, что в России действуют отдельные правила художественной гимнастики. Вроде бы Анна на ЧР выступала по правилам РФ, а Лала – по международным правилам FIG. Но, как бы то ни было, результат утверждён. На Играх СНГ в Минске, кстати, все гимнастки будут выступать по международным правилам, поэтому никакой путаницы быть не должно.

Все лидеры – в строю

Итак, что же нас ждет в Минске? Почему этот турнир нельзя пропустить?

В течение трёх дней, с 4 по 6 августа, гимнастки будут соревноваться в рамках двух турниров: II Игр Стран СНГ и Международного турнира «Хрустальная роза». Выступят почти все сильнейшие гимнастки России и Беларуси за исключением Анастасии Салос, которая восстанавливается после травмы, и Дины Авериной, которая о завершении карьеры не объявляла и о причинах отсутствия на турнире тоже, но недавно публиковала фото и видео с отдыха.

На Играх СНГ мы увидим Лалу Крамаренко, которая выступит в четырёх видах, Анну Попову – в трёх видах и Арину Аверину – в одном виде. Беларусь представят Алина Горносько и юная звезда Елизавета Зорькина. Обе девушки будут выполнять по четыре упражнения. Каждая сборная должна представить восемь упражнений, чтобы бороться за медаль командного первенства, а по их итогам также пройдёт отбор в финалы отдельных видов. Медаль личного многоборья будет определена по трём упражнениям, а не по четырём.

Кто сильнее – россиянки или белоруски?

Несмотря на то что из лидеров сборной России с четырьмя видами выступит только Крамаренко, сравнить с гимнастками Беларуси по олимпийскому набору мы сможем только её, но за медали в отдельных видах борьба должна получиться любопытной. Учитывая, что девочки выступали в разных странах и оценки получали разные, сейчас непонятно, у кого на каком уровне сложность программ относительно друг друга. Если в мировой гимнастике мы видим спортсменок пару раз в месяц, то здесь последним сравнительным данным около года, что для художественной гимнастики огромный срок.

Для примера: Арина Аверина на Летнем Кубке за упражнение с обручем получила оценку в 38 баллов, что кажется просто невероятным для выступления по правилам FIG. Алина Горносько на международном турнире, который больше воспринимается как домашний, где обычно оценок не жалеют, получала чуть больше 36 баллов. Сравнивать такие оценки с разных турниров – занятие неблагодарное. Лучше дождаться, как одни и те же судьи будут оценивать и расставлять гимнасток по местам на одном турнире.