В Кремле рассказали о состоянии Костомарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков заявил, что 46-летнему спортсмену проведут операцию, делая ручные протезы. «У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз [использовать протезы]. Ноги уже научился», — поделился подробностями он.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. Фигурист регулярно публикует видео с тренировок. На кадрах он занимается с протезами на ногах.