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Федерация гребли Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Федерация гребли Великобритании (British Rowing) запретила трансгендерам участвовать в женских соревнованиях под своей эгидой, сообщается на официальном сайте организации.

Трансгендерам запретили выступать в еще одном виде спорта
© Матч ТВ

— Федерация стремится создать условия, в которых гребля будет доступной и инклюзивной, и обеспечить возможности и удовольствие для каждого. Для того, чтобы добиться этого справедливым образом, нам необходимо установить условия соревнований, которые гарантируют честную и содержательную конкуренцию введением необходимых ограничений на право участия.

Наша позиция была разработана после обширных и постоянных исследований и консультаций с заинтересованными сторонами, сообществом гребли, учеными и другими организациями, — говорится в заявлении British Rowing.

Отмечается, что в «открытой» категории смогут принимать участие все спортсмены, вне зависимости от пола.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретили трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях среди женщин.