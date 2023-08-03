Трансгендерам запретили выступать в еще одном виде спорта

— Федерация стремится создать условия, в которых гребля будет доступной и инклюзивной, и обеспечить возможности и удовольствие для каждого. Для того, чтобы добиться этого справедливым образом, нам необходимо установить условия соревнований, которые гарантируют честную и содержательную конкуренцию введением необходимых ограничений на право участия.



Наша позиция была разработана после обширных и постоянных исследований и консультаций с заинтересованными сторонами, сообществом гребли, учеными и другими организациями, — говорится в заявлении British Rowing.