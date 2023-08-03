Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины в четверг, 3 августа, принял проект обращения к МОК с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В проекте предлагается принять обращение Верховной рады к главам государств и правительств, руководителям МОК и международных спортивных федераций.

В обращении говорится, что рада полностью поддерживает действия украинской спортсменки Ольги Харлан.

Кроме того, рада осуждает решение Международной федерации фехтования о дисквалификации Харлан и призывает FIE полностью отменить дисквалификацию саблистки и принести ей извинения на официальном уровне.

Также парламентарии потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за поступок, который якобы противоречит олимпийскому духу.