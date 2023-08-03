Верховная Рада потребовала пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины в четверг, 3 августа, принял проект обращения к МОК с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.
В проекте предлагается принять обращение Верховной рады к главам государств и правительств, руководителям МОК и международных спортивных федераций.
В обращении говорится, что рада полностью поддерживает действия украинской спортсменки Ольги Харлан.
Кроме того, рада осуждает решение Международной федерации фехтования о дисквалификации Харлан и призывает FIE полностью отменить дисквалификацию саблистки и принести ей извинения на официальном уровне.
Также парламентарии потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за поступок, который якобы противоречит олимпийскому духу.
Напомним, что скандал с саблистками разразился на чемпионате мира по фехтованию. Харлан нарушила многолетние традиции и не пожала руку сопернице после боя. На фоне этого она была дисквалифицирована.