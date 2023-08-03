В Англии запретили трансперсонам участвовать в соревнованиях по гребле

В Великобритании запретили трансперсонам участвовать в соревнованиях по гребле
Федерация гребного спорта Великобритании запретила трансперсонам принимать участие в женских соревнованиях на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Теперь в турнирах, проходящих на территории страны, могут принимать участие лишь те женщины, которые носят эту половую принадлежность с рождения. Трансперсоны будут допущены без ограничений до соревнований в открытой категории, которая ранее была только мужской. Также планируется создание «смешанного» направления, если 50% экипажа имеют право соревноваться в женских стартах. Изменения правил вступят в силу 11 сентября.
По заявлениям Международного олимпийского комитета (МОК), каждый спортсмен сможет участвовать в соревнованиях, независимо от трансгендерной идентичности или половых различий. Уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества.
МОК считает, что нельзя заставлять спортсменов проходить обследования для определения физического пола.