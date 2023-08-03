В Англии запретили трансперсонам участвовать в соревнованиях по гребле

Теперь в турнирах, проходящих на территории страны, могут принимать участие лишь те женщины, которые носят эту половую принадлежность с рождения. Трансперсоны будут допущены без ограничений до соревнований в открытой категории, которая ранее была только мужской. Также планируется создание «смешанного» направления, если 50% экипажа имеют право соревноваться в женских стартах. Изменения правил вступят в силу 11 сентября.