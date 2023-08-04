Пловчиха Чикунова готова выступать под нейтральным флагом

"Я - спортсмен, который идет к глобальным целям, готовлюсь каждый день, убиваю на спорт более 6 часов в день. Если мне скажут, что есть возможность выступать под нейтральным флагом, я отказываться не буду. Поэтому если будут соблюдены условия и Владимир Валерьевич (Сальников, президент Всероссийской федерации плавания - прим. ТАСС) скажет, что можно ехать, то и я, и большая часть команды поедет. Когда ты готовишься и живешь спортом, не хочется упускать ни одной возможности", - сказала Чикунова.