Лала Крамаренко захватила лидерство в многоборье после первого дня II Игр стран СНГ

На Играх стран СНГ, которые проходят в Минске (Беларусь), завершился первый день соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье. Спортсменки выполняли упражнения с обручем и мячом. Лидерство захватила россиянка Лала Крамаренко. На 0,1 балла отстаёт от неё белоруска Алина Горносько.