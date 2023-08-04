Лала Крамаренко захватила лидерство в многоборье после первого дня II Игр стран СНГ
На Играх стран СНГ, которые проходят в Минске (Беларусь), завершился первый день соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье. Спортсменки выполняли упражнения с обручем и мячом. Лидерство захватила россиянка Лала Крамаренко. На 0,1 балла отстаёт от неё белоруска Алина Горносько.
Арина Аверина и Анна Попова выступали только с одним из предметов, чтобы квалифицироваться в финал отдельных упражнений. Арина за упражнение с обручем получила 35 баллов ровно, Анна за упражнение с мячом – 34,85.
Художественная гимнастика. II Игры стран СНГ. Минск Личное многоборье. Результаты после первого дня
1. Лала Крамаренко (Россия) — 71,55
2. Алина Горносько (Беларусь) — 71,45
3. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 65,25
4. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 65,00
5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 64,20
6. Милана Парфилова (Казахстан) — 63,95
7. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 63,55
8. Илона Зейналова (Азербайджан) — 62,45
9. Гретель Мендоза (Куба) — 59,95
10. Мафтуна Зоирова (Узбекистан) — 59,80