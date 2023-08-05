Харлан пожаловалась на истощение из-за инцидента с россиянкой Смирновой

Украинская саблистка Харлан заявила о проблемах с пищеварением после отказа пожать руку российской спортсменке Смирновой. Об этом сообщает «Чемпионат».

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«За двое суток я ела один или два раза. Я просто не могу: хочу есть, но не могу», - заявила Харлан.

По ее словам, у нее пропал сон, кружится голова, она боится упасть и понимает, что у нее «всё на истощении».

Саблистка также заявила, что её поступку аплодировала Верховная Рада, и она «благодарна за поддержку и признание».

Харлан победила россиянку Анну Смирнову в турнире саблисток, а после поединка отказалась от обязательного рукопожатия со Смирновой и выставила в её сторону саблю. Федерация фехтования дисквалифицировала Харлан, а затем отменила свое решение.