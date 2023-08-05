Российская штангистка Шайдуллина выиграла первую золотую медаль Игр стран СНГ

Россиянка Регина Шайдуллина завоевала золотую медаль Игр стран СНГ в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг. Соревнования проходят в Гродно.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них примут участие свыше 2 тыс. спортсменов. Торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно.