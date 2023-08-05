Матыцин оценил требование Рады дисквалифицировать Смирнову

Требование украинских депутатов пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову нарушает спортивные принципы. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает ТАСС.

«Предложение Верховной рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций», - сказал Матыцин.

По его словам, спортсмены должны обладать равными правами. Они не должны подвергаться агрессивной критике и быть средством для политической конфронтации.

«Анна Смирнова совершила честный поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице, оставшись после завершения поединка в ожидании рукопожатия», - отметил министр

Он добавил, что следует гордиться поведением нашей фехтовальщицы. Неприемлемо называть её действия провокационными и инициировать изменения правил в угоду дискриминационным требованиям.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE). В нём содержится требование пожизненно дисквалифицировать Смирнову за якобы провокационные действия во время ее поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане.

27 июля Харлан на соревнованиях отказалась пожать руку Смирновой и направила саблю в ее сторону. Затем она развернулась и покинула зал. FIE сначала дисквалифицировала украинку, а затем отменила наказание. После инцидента федерация отменила обязательное рукопожатие спортсменов.