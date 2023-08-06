В Париже отменили тестовые соревнования перед Олимпийскими играми-2024

Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже отменили. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (World Aquatics).

Турнир был отменен из-за загрязнения воды в Сене. Эти соревнования должны были быть тестовыми перед Олимпийскими играми, которые запланированы к проведению с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«После недавнего превышения среднего уровня осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов для сохранения здоровья пловцов», – говорится в заявлении World Aquatics.