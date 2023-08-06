В Париже отменили тестовые соревнования перед Олимпийскими играми-2024

— World Aquatics разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене Кубка мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом.



Мы понимаем, что в преддверии Олимпийских игр следующего года уже будут реализованы инфраструктурные проекты по значительному улучшению качества воды в реке. World Aquatics воодушевлена перспективой проведения олимпийских соревнований в центре города для лучших пловцов мира на открытой воде следующим летом. По событиям этих выходных очевидно, что необходимо продолжить работу с организаторами Парижа 2024 и местными властями, чтобы выстроить надежный план действий на следующий год, — заявил глава организации Хусейн Аль Мусаллам.