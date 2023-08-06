В Париже отменили тестовые соревнования перед Олимпийскими играми-2024

World Aquatics отменила тестовые предолимпийские соревнования в Париже из‑за высокого уровня загрязнений в Сене
Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже из за высокого уровня загрязнений в Сене, сообщается на сайте организации.
Соревнования, которые должны были стать тестовыми перед Олимпиадой 2024 года, планировалось провести с 5 по 6 августа 2023 года. В заявлении отмечается, что после недавних дождей в Париже качество воды в Сене оказалось ниже допустимых норм, необходимых для сохранения здоровья пловцов. World Aquatics приняла решение об отмене Кубка после консультаций с органами здравоохранения и партнерами по организации соревнований.
— World Aquatics разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене Кубка мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом.
Мы понимаем, что в преддверии Олимпийских игр следующего года уже будут реализованы инфраструктурные проекты по значительному улучшению качества воды в реке. World Aquatics воодушевлена перспективой проведения олимпийских соревнований в центре города для лучших пловцов мира на открытой воде следующим летом. По событиям этих выходных очевидно, что необходимо продолжить работу с организаторами Парижа 2024 и местными властями, чтобы выстроить надежный план действий на следующий год, — заявил глава организации Хусейн Аль Мусаллам.
Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.