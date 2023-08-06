Третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане

— Делегация Азербайджана на заседании презентовала III Игры стран СНГ, которые запланированы в 2025 году в Гяндже. Члены совета поддержали инициативу о присвоении звания «Спортивная столица Содружества» в 2025 году городу Гянджа в Азербайджане и в 2026 году — городу Алматы в Казахстане, — говорится в сообщении.