В Париже отменили соревнования по плаванию из-за загрязнения в Сене

Международная федерация плавания была вынуждена отменить этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за чрезмерного уровня загрязнения в реке Сена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Aquatics.

В пресс-службе пояснили, что после сильных дождей качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов.

В федерации уточнили, что на фоне этого «запланированный на эти выходные этап Кубка мира по плаванию на открытой воде было решено отменить».

Решение было принято после консультаций с медиками и партнерами мероприятия, заметили в пресс-службе.