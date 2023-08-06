Россиянка Аверина выиграла упражнения с обручем на Играх СНГ

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на Играх СНГ в Минске (Беларусь).

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.