Россиянка Аверина выиграла упражнения с обручем на Играх СНГ

Арина Аверина выиграла упражнения с обручем на Играх СНГ, Лала Крамаренко стала второй
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на Играх СНГ в Минске (Беларусь).
Художественная гимнастика. II Игры СНГ, Минск. Отдельные виды, обруч
1. Арина Аверина (Россия) — 36,1 балла.
2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,1.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 33,35.
4. Елизавета Зорькина (Беларусь) — 32,2.
5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 31,95.
6. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 30,05.
7. Милана Парфилова (Казахстан) — 29,95.
8. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 28,2.
Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.