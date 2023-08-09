Украина призвала мировых лидеров закрыть въезд спортсменам из России

Комитет по вопросам молодежи и спорта Украины представил проект предложения Верховной раде. В нём предлагается направить лидерам крупнейших стран мира обращение с призывом запретить всем российским спортсменам въезжать на территории их стран.
«Разработка и принятие данного постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно возможного допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования под нейтральным флагом, в том числе и на Олимпийские игры», — говорится в заявлении пресс-службы комитета.
В конце февраля 2022 года МОК призвал все международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.
28 марта по итогам исполкома МОК глава организации Томас Бах назвал условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в международных соревнованиях. Среди них появился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими силовыми службами (армия, полиция, национальная гвардия), не имеют права быть допущенными до участия в международных соревнованиях.