Украина призвала мировых лидеров закрыть въезд спортсменам из России

Комитет по вопросам молодежи и спорта Украины представил проект предложения Верховной раде. В нём предлагается направить лидерам крупнейших стран мира обращение с призывом запретить всем российским спортсменам въезжать на территории их стран.

«Разработка и принятие данного постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно возможного допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования под нейтральным флагом, в том числе и на Олимпийские игры», — говорится в заявлении пресс-службы комитета.

В конце февраля 2022 года МОК призвал все международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.