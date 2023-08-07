Тяжелоатлетов из России не допустили до чемпионата мира

Международная федерация тяжелой атлетики не допустила до чемпионата мира 2023 года ни одного спортсмена из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что запрет касается только россиян – 12 тяжелоатлетов из Белоруссии были допущены до соревнований в нейтральном статусе. Кроме того, до турнира допустили одного технического судью и 7 членов обслуживающего персонала из Белоруссии.

Помимо этого, федерация разрешила спортсменам подавать заявления на отказ от участия в квалификационных соревнованиях перед Олимпийскими играми 2024 года, если у спортсменов возникнут «исключительные обстоятельства».