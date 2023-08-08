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Нидерландским солдатам запретили участвовать в турнирах с российскими спортсменами

Министерство обороны Нидерландов запретило солдатам участвовать в спортивных соревнованиях, где также принимают участие российские или белорусские военнослужащие. Об этом сообщил телеканал NOS.

Нидерландским солдатам запретили участвовать в турнирах с россиянами
© РИА Новости

Отмечается, что решение принято министром обороны Кайсой Олленгрен после того, как две недели назад голландские солдаты участвовали в соревнованиях по дзюдо в Доминиканской Республике. В турнире участвовали и российские военнослужащие.

7 августа Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказала всем россиянам в допуске к чемпионату мира 2023 года в саудовском Эр-Рияде. Турнир пройдет с 4 по 17 сентября.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

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