Нидерландским солдатам запретили участвовать в турнирах с россиянами

Министерство обороны Нидерландов запретило солдатам участвовать в спортивных соревнованиях, где также принимают участие российские или белорусские военнослужащие. Об этом сообщил телеканал NOS.

Отмечается, что решение принято министром обороны Кайсой Олленгрен после того, как две недели назад голландские солдаты участвовали в соревнованиях по дзюдо в Доминиканской Республике. В турнире участвовали и российские военнослужащие.

7 августа Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказала всем россиянам в допуске к чемпионату мира 2023 года в саудовском Эр-Рияде. Турнир пройдет с 4 по 17 сентября.