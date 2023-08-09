«Для участия в этом чемпионате мира нам не нужно подписывать никаких деклараций, где нужно отказываться от своей страны или что то в этом роде. Но не исключено, что могут быть любые варианты. Вы же понимаете, что живем в интересное время.



Не иcключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты cоответcтвовал выcшей раcе и тебя допуcтили до cоревнований», — сказал Мамиашвили.