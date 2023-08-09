Мамиашвили: не исключаю, что для допуска россиян могут измерять размер черепа

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не исключает, что для допуска отечественных спортсменов на международные турниры могут измерять у них череп. Его слова передает «Матч ТВ».
«Для участия в этом чемпионате мира нам не нужно подписывать никаких деклараций, где нужно отказываться от своей страны или что то в этом роде. Но не исключено, что могут быть любые варианты. Вы же понимаете, что живем в интересное время.
Не иcключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты cоответcтвовал выcшей раcе и тебя допуcтили до cоревнований», — сказал Мамиашвили.
Российские борцы примут участие в нейтральном статусе на чемпионате мира, который пройдет в Белграде с 6 по 24 сентября. ЧМ станет отборочным на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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