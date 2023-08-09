Игрок в американский футбол продавал снимки своих сокомандников на OnlyFans

19-летний игрок в американский футбол Ти Джей Дадли, выступающий в студенческой лиге США за команду «Тайгерс», был выгнан из клуба и колледжа после того, как выяснилось, что спортсмен втайне фотографировал своих сокомандников в раздевалке, а затем публиковал снимки на OnlyFans.