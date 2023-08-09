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Игрок в американский футбол продавал снимки своих сокомандников на OnlyFans

19-летний игрок в американский футбол Ти Джей Дадли, выступающий в студенческой лиге США за команду «Тайгерс», был выгнан из клуба и колледжа после того, как выяснилось, что спортсмен втайне фотографировал своих сокомандников в раздевалке, а затем публиковал снимки на OnlyFans.

Игрок в американский футбол продавал снимки своих сокомандников на OnlyFans
© РИА Новости

«Эта ситуация нас очень разочаровала. Он хороший человек, за последний год ставший для нас настоящей опорой. Нам больно его выгонять, но есть правила. Иногда лучше начать всё сначала», — приводит слова главного тренера «Тайгерс» Дабо Суинни издание Iltalehti.

Также тренер добавил, что игра Дадли могла бы улучшить линейную защиту в его команде.

Сообщается, что спортсмен уже перешёл в университет Миссисипи и присоединился к команде этого вуза.

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