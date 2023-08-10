Роднина упрекнула Украину в наглости после ее просьб не пускать российских атлетов

«Они уже не знают, что выдумать. Это скорее вопрос уже не к Украине, а к лидерам стран, к которым они обратились. Они делают упреждающий удар — наглости им не занимать. Нам надо им напомнить, что такое олимпийское движение и каковы его основные принципы. Нам надо набраться терпения и не шарахаться из стороны в сторону, а предлагать что-то дельное», — сказала Роднина.