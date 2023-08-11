Пловчиха Ефимова получила травму во время отдыха

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своих социальных сетях рассказала подписчикам о травме шеи, которую она получила во время отдыха. Девушка выложила фотографию, на которой она позирует с ортопедическим воротником на шее.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.