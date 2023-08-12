Дина Аверина пропустила Игры стран СНГ

"Мы это [решение] с Ириной Александровной Винер приняли сразу же после Кубка сильнейших, который проходил в Москве. Я сразу сказала Ирине Александровне, что меня беспокоит спина, можно я буду лечиться, заниматься здоровьем. Она ответила: да, конечно, не идет речи об участии", - сказала Аверина.