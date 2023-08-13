Наталия Симония стала чемпионкой России по конному спорту в конкуре
Наталия Симония защитила титул чемпиона России по конному спорту в конкуре. Соревнования завершились в воскресенье в одном из подмосковных конноспортивных комплексов.
55-летняя москвичка Симония, являющаяся мастером спорта международного класса, второй год подряд выигрывает чемпионский титул на полукровном мерине по кличке Клен.
Второе место занял Сергей Петров, третье - Всеволод Стариков. Оба спортсмена на чемпионате России также представляли Москву.