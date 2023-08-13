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Наталия Симония стала чемпионкой России по конному спорту в конкуре

Наталия Симония защитила титул чемпиона России по конному спорту в конкуре. Соревнования завершились в воскресенье в одном из подмосковных конноспортивных комплексов.

Наталия Симония стала чемпионкой России по конному спорту в конкуре
© РИА Новости

55-летняя москвичка Симония, являющаяся мастером спорта международного класса, второй год подряд выигрывает чемпионский титул на полукровном мерине по кличке Клен.

Второе место занял Сергей Петров, третье - Всеволод Стариков. Оба спортсмена на чемпионате России также представляли Москву.