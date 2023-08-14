Матыцин: сборная России может по праву гордиться успехами на Играх стран СНГ

"Поздравляю сборную России с успешным завершением II Игр стран СНГ, команда показала отличный результат и может по праву гордиться своими успехами. При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачета, завоевав 288 медалей, и подтвердила статус великой спортивной державы. Это награды не только спортсменов, но и тренеров, руководителей спортивных федераций, всех специалистов, ежедневно работающих на повышение уровня подготовки спортсменов. Но главное, что мероприятия такого масштаба становятся мощным импульсом для развития многосторонних связей между государствами в области развития физической культуры и спорта", - заявил Матыцин.