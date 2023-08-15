Умер двукратный чемпион Европы по прыжкам Тимошинин
На 54-м году жизни скончался двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации прыжков в воду.
«15 августа на 54-м году скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр, тренер Владимир Тимошинин. Российская федерация прыжков в воду выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича», — говорится в заявлении.
Причины смерти не уточняются.
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