$101.04+2.83110.68+2.71

Умер двукратный чемпион Европы по прыжкам Тимошинин

На 54-м году жизни скончался двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации прыжков в воду.

Умер двукратный чемпион Европы по прыжкам Тимошинин
© Mos.ru

«15 августа на 54-м году скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр, тренер Владимир Тимошинин. Российская федерация прыжков в воду выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича», — говорится в заявлении.

Причины смерти не уточняются.

Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости