Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинцев от рукопожатий на ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили оценил тот факт, что украинские спортсмены отказались от рукопожатий с россиянами и белорусами на юниорском чемпионате мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Lenta.ru

Мамиашвили назвал это решение безумным и подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.

«Жаловаться у нас никто не будет, надо быть сильными и побеждать», — заявил глава федерации.

О решении украинских борцов стало известно 15 августа. Юниорский чемпионат мира по борьбе проходит в иорданском Аммане до 20 августа.