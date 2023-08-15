Журова оценила шансы российских спортсменов получить приглашение на Олимпиаду
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о возможном допуске России на Олимпийские игры 2024 года. Она призналась, что оптимизма у неё нет.
«Ситуация по сравнению с 80-ми годами изменилась. 100%. Спонсоры своё обязательство заявят. Посмотрите на теннис, там тишь да гладь. Россияне и белорусы выступают.
Там нет никакой реакции на жалобы украинских теннисисток. А сейчас уже такая ситуация, что даже если нас допустят на Олимпиаду, то туда смогут поехать по большому счёту лишь теннисисты.
У других спортсменов сейчас даже нет возможности, чтобы пройти отбор на Олимпиаду», — цитирует Журову «Газета.ру».
Олимпийские игры 2024 года будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.