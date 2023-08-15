Журова оценила шансы российских спортсменов получить приглашение на Олимпиаду

«Ситуация по сравнению с 80-ми годами изменилась. 100%. Спонсоры своё обязательство заявят. Посмотрите на теннис, там тишь да гладь. Россияне и белорусы выступают.



Там нет никакой реакции на жалобы украинских теннисисток. А сейчас уже такая ситуация, что даже если нас допустят на Олимпиаду, то туда смогут поехать по большому счёту лишь теннисисты.



У других спортсменов сейчас даже нет возможности, чтобы пройти отбор на Олимпиаду», — цитирует Журову «Газета.ру».