Собянин: Москва по количеству фестивалей обошла Рио-де-Жанейро

Москва по количеству фестивалей обошла Рио-де-Жанейро – ежегодно в российской столице проводится 11 фестивалей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с участниками смены «Служить» всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».

«По количеству фестивалей мы уже Рио-де-Жанейро давно переплюнули. Проводится в год 11 фестивалей, начиная от самого знаменитого «Путешествие в Рождество» и заканчивая Днем города», – сказал Собянин.