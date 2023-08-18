Биатлонистка Зайцева: россиянам не надо ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
«Считаю, что без флага и гимна не надо ехать. После Сочи 2014 нас обвиняли в допинге, наши отправились в нейтральном статусе на следующую Олимпиаду. А теперь нас в чём обвиняют? У нас отсутствуют нарушения. Тогда ещё по допингу что то можно было понять, а что сейчас? Ехать без флага и гимна нельзя», — цитирует Зайцеву «Матч ТВ».
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.
25 января исполком МОК начал обсуждение возможного возвращения на международные соревнования россиян и белорусов, не поддерживающих проведение спецоперации России на Украине.