Депутат Дмитрий Свищев заявил о кризисе проведения Олимпийских игр.

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«Международный олимпийский комитет (МОК) действительно во многом принимает политизированные решения. Но мы не собираемся и не собирались ждать благосклонности или еще каких то проявлений в свой адрес.

Российским спортсменам необходимо получать соревновательную практику, развиваться, обеспечивать свои семьи. По данному направлению у нас есть подвижки внутри страны, пройдут и Игры БРИКС, и Всемирные игры дружбы. Уверен, появятся и другие, новые форматы международных соревнований.

При этом мы видим кризис проведения Олимпийских игр, формат проведения которых уже не вызывает в мире прежнего интереса. Важно при этом подчеркнуть, что наша страна никогда не отказывалась от взаимодействия на спортивных аренах и площадках.