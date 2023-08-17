Васильев: МОК разрушает олимпийское движение
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что в руководстве Международных спортивных федераций должны находиться представители неангажированных стран.
«Я говорил о деградации ещё в декабре 2017 года, когда сборную России несправедливо обвиняли в использовании допинга на государственном уровне.
Уже тогда стало ясно, что олимпийское движение раскалывается. Скоро будет точка невозврата. Текущее руководство МОК разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.
Международными федерациями должны управлять люди из неангажированных стран, которые не станут делить атлетов на правильных и неправильных», — цитирует Васильева «РИА Новости Спорт».
28 марта 2023 года МОК выпустил свои рекомендации, согласно которым спортсмены из России и Беларуси могут выступать на международной арене, но только в нейтральном статусе, в индивидуальных дисциплинах и при выполнении ряда дополнительных условий, в число которых входит отсутствие публичной поддержки проведения СВО.