Васильев: МОК разрушает олимпийское движение

«Я говорил о деградации ещё в декабре 2017 года, когда сборную России несправедливо обвиняли в использовании допинга на государственном уровне.



Уже тогда стало ясно, что олимпийское движение раскалывается. Скоро будет точка невозврата. Текущее руководство МОК разрушает, если уже не разрушило, олимпийское движение.



Международными федерациями должны управлять люди из неангажированных стран, которые не станут делить атлетов на правильных и неправильных», — цитирует Васильева «РИА Новости Спорт».